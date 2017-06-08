В Нью-Йорке предъявлены обвинения членам группировки российского «вора в законе»

В США предъявлены обвинения членам преступной группировки, возглавляемой российским «вором в законе» Ражденом Шулая. Об этом сообщается на сайте Южного округа Нью-Йорка.

Фигурантами дела являются 33 человека, 23 из них уже взяты под стражу. Обвинения предъявлены по таким статьям, как рэкет, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и огнестрельного оружия, хищения.

По данным правоохранительных органов, члены преступного синдиката предположительно были вовлечены в сговор с целью убийства по найму, сговор с целью ограбления с использованием хлороформа, а также кражу перевозимого груза шоколада, электронный взлом игровых автоматов.

Как сообщает прокуратура, российский «вор в законе» Шулая известен также как «Брат» и «Рома».