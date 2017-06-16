В России появился первый осужденный за создание ОПГ вор в законе

Криминальный авторитет Мамука Чкадуа, известный по прозвищу Мамука Гальский, стал первым в России человеком, осужденным по части 4 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»). Он получил 17 лет колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, вымогательства и убийства. Об этом сообщил замглавы Управления по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД Андрей Гусенко в материале в журнале «Полиция России», выдержки из которого в пятницу, 16 июня, приводит РИА Новости.

Приговор в отношении вора в законе был вынесен судебной коллегией Алтайского краевого суда еще в конце апреля. Вместе с Гальским также были осуждены 20 участников и сообщников ОПГ. Они получили различные сроки лишения свободы.

«Данный приговор создает прецедент для дальнейшего рассмотрения подобных дел в судах», — отметил Гусенко.

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Как отмечает РИА Новости, ранее неоднократно высказывались предположения о том, что первым осужденным по части 4 статьи 210 станет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой. Однако его дело пока не было передано в суд для рассмотрения.

Статья 210 Уголовного кодекса России была дополнена частью 4 в 2009 году. Юристы отмечают сложность ее применения в связи с отсутствием четких критериев того, кто может являться «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии», а также тем, что точного трактования этого термина нет.

Мамука Гальский, уроженец Абхазии, свою преступную деятельность вел на территории Алтайского края. Там он создал две группы. Первая контролировала, в том числе, тех, кто занимался частным извозом в Барнауле. Члены второй группы обеспечивали защиту и прикрытие первой. Как отмечает «АиФ», объем уголовного дела составлял свыше 120 томов, а пострадавшими от деятельности ОПГ числились не менее 40 человек.