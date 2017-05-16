Ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу задержали с пистолетом

В подмосковном Домодедове задержан 61-летний лидер преступной среды Владимир Дерюжкин по прозвищу «Дерюга», у которого изъят пистолет ТТ и патроны к нему. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

По оперативной информации он контролировал деятельность преступных групп, занимающихся вымогательством денег у предпринимателей Домодедова за оказание криминального покровительства. По данным полиции, Дерюга планировал провести «противоправные действия в отношении легальных перевозчиков с использованием огнестрельного оружия».

В отношении Дерюжкина возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. Он арестован.

Он является ставленником вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, передает телеканал «360». Дерюжкина назначили смотрящим за Домодедовским районом в 1993 году. Спустя несколько лет его банде, в которую входило до 70 человек, удалось обложить данью не только большинство местных предпринимателей, но и распространить свое влияние на соседние районы, примыкающие к Каширскому шоссе. Силовое крыло группировки возглавлял Сергей Сергеев по кличке Матрос, черную бухгалтерию вел Александр Туманов. Бандиты вымогали деньги преимущественно у таксистов и водителей автобусов, работавших в районе аэропорта Домодедово, а также держали под контролем риелторов, рыночных торговцев и владельцев небольших фирм.

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11 мая стало известно, что полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Шакро Молодого и его подручного Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы столичного ресторана Elements Жанны Ким. По словам адвоката одного из обвиняемых, они настаивают на своей невиновности.

В декабре 2015 года возле ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка. Участниками конфликта стали адвокат Эдуард Буданцев с коллегами, представлявшими интересы Ким, и Кочуйков с охранниками, прибывшими по поручению Калашова, как полагает следствие, для вымогательства денег у женщины. В результате схватки были убиты два человека, еще несколько ее участников получили ранения.