Завершено расследование дела Итальянца и Шакро Молодого

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы столичного ресторана Elements Жанны Ким. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Устин в четверг, 11 мая.

«Вчера (10 мая) мы подписали уведомление о завершении предварительного расследования, в ближайшее время приступим к изучению материалов уголовного дела, объем которых составляет 30 томов», — сказал он. По уголовному делу также проходит Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец.

По словам адвоката, фигуранты дела настаивают на своей невиновности.

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После того как обвиняемые и их защита ознакомятся с материалами, дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем начнется суд.

В декабре 2015 года возле ресторана Elements на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка. Участниками конфликта стали адвокат Эдуард Буданцев с коллегами, представлявшими интересы хозяйки заведения Жанны Ким, и Кочуйков с охранниками, прибывшими по поручению Калашова, как полагает следствие, для вымогательства денег у женщины. В результате схватки были убиты два человека, еще несколько ее участников получили ранения.

