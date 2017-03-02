Дело допустивших перестрелку на Рочдельской полицейских направлено в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении трех столичных полицейских, не предотвративших перестрелку у ресторана Elements. Об этом «Ленте.ру» заявила Юлия Иванова, официальный представитель московского главка СКР.

«Бывшие сотрудники отдела МВД России по Пресненскому району Москвы — 24-летний оперуполномоченный отделения уголовного розыска Ильдар Шакиров, 29-летний участковый уполномоченный полиции Ренат Зиннатулин и временно исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска 39-летний Денис Ромашкин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ)», — сообщила она.

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По версии следствия, 14 декабря 2015 года они, находясь на месте происшествия возле одного из ресторанов на Рочдельской улице, не приняли должных мер по пресечению преступления. В результате возникшей перестрелки двое мужчин погибли, еще восемь получили ранения, уточнила Иванова.

Само расследование завершилось в декабре 2016 года, однако фигуранты дела и их адвокаты более двух месяцев знакомились с ним.

По словам источника «Ленты.ру», знакомого с ходом расследования, виновными бывшие полицейские себя не признают.

Перестрелка у ресторана Elements привела к серии громких задержаний, в том числе вора в законе Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой. Ему, среди прочего, предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.