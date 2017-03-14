Шакро Молодого оставили под стражей до 15 июня

Тверской суд Москвы оставил под стражей известного криминального авторитета Захария Калашова, также известного как Шакро Молодой. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает РЕН ТВ.

Арест Шакро Молодому был продлен на три месяца — до 15 июня. Вместе с ним под стражей останутся трое фигурантов дела о вымогательстве 8 миллионов рублей у хозяйки ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице в Москве.

2 марта официальный представитель московского главка СКР Юлия Иванова сообщила о том, что в суд направлено уголовное дело в отношении трех столичных полицейских, не предотвративших перестрелку у ресторана Elements.

Инцидент на Рочдельской улице привел к серии громких задержаний, в том числе вора в законе Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой. Ему, среди прочего, предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

