Хозяйка Elements потребовала у полицейских компенсацию за стрельбу у ресторана

Владелица московского ресторана Elements Жанна Ким предъявила иск о возмещении морального ущерба в полтора миллиона рублей за перестрелку у ее заведения на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Об этом во вторник, 11 апреля, заявила представитель бизнесвумен Ирина Мареева на процессе в Пресненском суде Москвы, передает корреспондент «Ленты.ру».

Троих полицейских обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, вследствие чего произошла перестрелка, в которой погибли два человека и еще семеро получили ранения. Ким предъявила им иск, требуя с каждого по 500 тысяч рублей, сообщила ее представитель. Сама потерпевшая в суд не явилась. По словам Мареевой, Ким находится в Казахстане.

Материалы по теме След Шакро Как перестрелка у московского кафе привела к задержанию высокопоставленных чинов

По версии следствия, участковый Ринат Зинатуллин, оперуполномоченный Ильдар Шакиров и его начальник Денис Ромашкин, который был временно исполнявшим обязанности главы отдела уголовного розыска ОВД «Пресненский», приехали в Elements. Полицию вызвала Ким, у которой группа мужчин требовала уплаты долга в восемь миллионов рублей от имени дизайнера Фатимы Мисиковой, которая занималась оформлением заведения Интересы владелицы ресторана представлял адвокат Эдуард Буданцев с коллегами. Между двумя группами произошел конфликт, переросший в потасовку со стрельбой.

Один из троих подсудимых — Зинатуллин — признал свою вину. Остальные намерены доказать свою невиновность. Как заявил Ромашкин, стражи порядка физически не могли предотвратить перестрелку, передает телеканал «360».

После инцидента у ресторана было возбуждено уголовное дело против вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, которого обвинили в вымогательстве денег у Ким. По версии следствия, его подручные приехали 14 декабря 2015 года к ней в ресторан, чтобы требовать деньги. В настоящее время криминальный авторитет находится под стражей.