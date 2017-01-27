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Авторитет Итальянец стал фигурантом дела о бандитизме

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Следствие возбудило уголовное дело о бандитизме в отношении участника перестрелки на Рочдельской улице в декабре 2015 года Андрея Кочуйкова (известен в криминальном мире, как Итальянец). Об этом сообщил его адвокат Евгений Устин, передает «Интерфакс». Ранее Кочуйков обвинялся в вымогательстве и хулиганстве.

По словам юриста, обвинение Кочуйкову пока не предъявлено.

Устин сообщил также, что вторым фигурантом дела стал Николай Николаев, который присутствовал на месте перестрелки и обвиняется в вымогательстве. Адвокат отметил, что его подзащитный отрицает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Николаев также отрицает вину и заявляет, что работал строителем в ресторане Elements, передает агенство.

В ноябре 2016 года пресс-служба управления СКР по Москве сообщила о завершении следственных действий в отношении участников стрельбы у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года, которая привела к аресту вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодого.

В результате стрельбы погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения. Вооруженный конфликт возник между группировкой Шакро и сторонниками владелицы Elements Жанны Ким.

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