У адвоката по связанному с Шакро Молодым делу украли документы и iPhone

В Москве обокрали адвоката одного из фигурантов дела о перестрелке на улице Рочдельская. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратился адвокат Зелимхан Арапиев с заявлением о том, что неизвестный возле одного из домов по улице Садовническая разбил заднее стекло в его Mercedes Е-класса и украл дорогую сумку, iPhone, паспорт и удостоверение адвоката», — сказал собеседник агентства.

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Материальный ущерб оценен в 80 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2015 года возле ресторана Elements на Рочдельской произошла перестрелка, в результате которой погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения. Вооруженный конфликт возник между группировкой криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой и сторонниками владелицы Elements Жанной Ким.

На месте также находились сотрудники правоохранительных органов, которые бездействовали. Один из них — 24-летний оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району Ильдар Шакиров. В сентябре 2016 года РИАМО отмечало, что Арапиев является именно его адвокатом.