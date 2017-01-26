Московская полиция отчиталась о поимке пяти воров в законе за год

Московская полиция в 2016 году поймала пять воров в законе. Об этом в четверг, 26 января, сообщил начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов на коллегии главка, передает Национальная служба новостей (НСН).

«Направлены в суд уголовные дела в отношении девяти банд, задержаны пять лиц, относящих себя к категории воров в законе, — сказал Баранов, его слова приводит Информационный центр правительства Москвы. О каких именно криминальных авторитетах идет речь, не уточняется.

В октябре в одном из ресторанов в центре Москвы был задержан грузинский вор в законе Гия Цхададзе, известный как Гия Цхалтубский, передает телеканал «360». 38-летний уроженец Кутаиси находился в российской столице нелегально. Он предъявил полицейским водительское удостоверение на чужое имя.

В июле в столице был арестован вор в законе Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации преступного сообщества.