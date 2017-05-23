Раскоронованного вора в законе Яшку Бакинского убили в Баку

Криминальный авторитет Балахмед Балахмедов, известный как Яшка Бакинский, зарезан в собственном доме в Баку. Об этом со ссылкой на прокуратуру Гарадагского района города сообщает Sputnik.

По информации агентства, за убийство 65-летнего Балахмедова задержан его дальний родственник Эльхан Агаев 1976 года рождения, ранее трижды судимый. Конфликт между мужчинами начался около двух месяцев назад. Младший усомнился в значимости старшего в криминальном мире, за что Яшка Бакинский нанес ему ножевое ранение.

«Агаев решил отомстить Бакинскому. Час расплаты настал 22 мая. Выпив для смелости спиртного, он заявился в дом Балахмедова и зарезал его прямо в постели. Сообщается, что в момент убийства в доме, кроме Балахмедова, находились члены его семьи, они и открыли дверь Агаеву», — отмечает агентство.

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Балахмедов провел за решеткой в общей сложности 38 лет, в том числе он побывал в тюрьме для особо опасных преступников «Владимирский централ». По некоторым данным, первую судимость получил за убийство жены. Во время одной из отсидок был коронован в воры в законе, однако позже лишился титула.

Российские СМИ считали, что Яшка Бакинский давно убит, однако точной даты не называли. Как выяснилось, он в последние годы вел тихую жизнь в Баку.