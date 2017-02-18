Криминальный авторитет Пичуга задержан в Коми

В Коми задержан один из лидеров российского криминального мира Юрий Пичугин, известный как Пичуга. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

Также задержаны семь участников возглавляемой Пичугиным организованной преступной группировки. В отношении лидера ОПГ и его сообщников возбуждено уголовное дело. Задержанные подозреваются в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов.

В январе этого года Пичугин был задержан в одном из московских ресторанов, где проходила встреча принадлежащих к верхушке преступного мира воров в законе. Он и еще трое авторитетов — Вася Воскрес, Гия Длинный и Паата Маленький — побеседовали с полицейскими, после чего были отпущены.

Пичугину 51 год. Он уроженец Свердловской области, долгое время жил в Коми, впоследствии перебрался в Москву. Вором в законе стал в 1992 году. Неоднократно судим за кражи и грабежи, входил в окружение Деда Хасана. Как писало агентство «Прайм Крайм», Пичуга условно представляет славянскую воровскую диаспору в столице и во всей России.