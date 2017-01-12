В Москве на воровской сходке поймали Гию Длинного и Васю Воскреса

Сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) пресекли в одном из ресторанов на Комсомольском проспекте встречу воров в законе, принадлежащих к верхушке преступного мира. Об этом в четверг, 12 января, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

«В ресторане "Батони", где верховные "законники" обсуждали свои насущные вопросы, нагрянувшие оперативники застали четверых: 51-летнего Пичугу, его 44-летнего неразлучного товарища Васю Воскреса, а также двух московских старожилов с тбилисскими корнями: 62-летнего Гию Длинного и 57-летнего Паату Маленького», — говорится в сообщении.

По данным «Прайм Крайм», встреча проходила 11 января.

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Задержанные являются признанными авторитетами, условно представляющими, соответственно, славянскую и грузинскую воровские диаспоры в Москве. Что стало поводом для встречи, сотрудникам правоохранительных органов выяснить не удалось. После обязательной профилактической беседы с полицейскими задержанных отпустили.

27 декабря стало известно, что трижды судимый 34-летний Бесик Квинихидзе, более известный в криминальной среде как вор в законе по прозвищу Бесо Руставский, задержан на выходе из квартиры в доме на Ильинском шоссе (Красногорск, Московская область) которую он обокрал вместе с 39-летним подельником.