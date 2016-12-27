Вор в законе украл из квартиры в Красногорске часы и бутылку коньяка

Трижды судимый 34-летний Бесик Квинихидзе, более известный в криминальной среде по прозвищу Бесо Руставский, задержан на выходе из квартиры в доме на Ильинском шоссе (Красногорск, Московская область) которую он обокрал вместе с 39-летним подельником. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает телеканал «360».

Добычей задержанных в квартире 75-летней женщины стали 20,5 тысячи рублей, часы «Чайка» и бутылка коньяка. Во время досмотра у предполагаемых преступников обнаружили набор инструментов для отпирания замков. Задержанным предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ («Кража»).

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Бесик Квинихидзе — уроженец города Нерюнгри (Якутия). Вор в законе является сыном криминального авторитета Зураба Квинихидзе.

По данным сайта «Прайм-Крайм», первый срок Бесо Руставский получил в 2000 году за захват заложников в кафе на Старом Арбате и требование выкупа. В сентябре 2004 года Квинихидзе угнал Jeep Grand Cherokee, за что получил восемь лет лишения свободы. Освободившись, он переехал в Санкт-Петербург, где и был посвящен в воры в законе.

В 2014 году Квинихидзе задержали в Клину по подозрению в разбойном нападении на магазин на севере Москвы, откуда было похищено 6 миллионов рублей.