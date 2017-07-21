Арестован бывший полицейский по делу Шакро Молодого о взятке офицерам СК

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника столичной полиции Дениса Богородецкого по делу криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) о даче взятки высокопоставленным офицерам Следственного комитета России (СКР), передает РИА Новости.

Мера пресечения избрана по ходатайству ФСБ. Следствие считает Богородецкого посредником при передаче взятки. Он, в частности, озвучил предложение о взятке сотруднику СКР Александру Ламонову и получил его согласие. Виновным бывший полицейский себя не признал, от дачи показаний отказался.

Его адвокат настаивал на домашнем аресте, поскольку Богородецкий страдает рассеянным склерозом и находится под медицинским наблюдением. Лечащий врач в суде сообщила о его участии в экспериментальной программе лечения. «У него нет нарушений двигательных функций, он вполне себе здоров. Он водит машину, курит, пьет кофе, чем, как участник экспериментальной программы, нарушает ее правила», — парировал в ответ следователь.

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По делу о взятке проходят Калашов, бывший глава Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Ламонов и заместитель руководителя столичного следственного управления Денис Никандров. По версии следствия, они получили 500 тысяч евро от криминального авторитета за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, который был арестован после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Позже Максименко вменили еще эпизоды с получением взяток в виде подержанного джипа Jeep Wrangler и элитных щенков. Кроме этого, офицер обвиняется в получении одного миллиона рублей за возбуждение дела против сотрудников уголовного розыска Петербурга.

Офицеры СКР были арестованы в июле 2016 года. Никто из них своей вины не признает. Ламонов даже обратился к главе государства с просьбой разобраться с делом.