Бывшего начальника УСБ СКР заподозрили в получении взяток щенками

Следствие заподозрило бывшего главу Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко в получении взяток щенками и автомобилями. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

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В деле генерала появился очередной эпизод незаконного вознаграждения в виде подержанного джипа Jeep Wrangler. Также проверяется информация о якобы полученных им элитных щенках, однако адвокаты Максименко утверждают, что животные в деле их подзащитного не значатся.

Максименко арестовали 19 июля 2016 года вместе с заместителем Александром Ламоновым и первым замначальника Главного следственного управления СКР по Москве Денисом Никандровым. Они обвиняются в получении взятки от вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

29 июня генералу вменили еще один эпизод получения взятки. По версии следствия, Максименко получил один миллион рублей за возбуждение дела против сотрудников уголовного розыска Петербурга. В рамках нового эпизода допрашиваются подчиненные обвиняемого, которых он отправлял в город с проверкой по делу о краже элитных часов Hublot у предпринимателя Бадри Шенгелия.

Представитель следственного управления ФСБ рассказал изданию, что расследование предполагаемой преступной деятельности Михаила Максименко еще в самом начале.