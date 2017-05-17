ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко

Следователь ФСБ предъявил главе управления собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко обвинение в получении взятки в один миллион рублей за возбуждение дела против сотрудников уголовного розыска Петербурга. Об этом в среду, 17 мая, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ситуацией.

По его словам, в ходе расследования допрашиваются подчиненные обвиняемого, которых он отправлял в Петербург с проверкой по делу о краже элитных часов Hublot у предпринимателя Бадри Шенгелия.

О возбуждении нового уголовного дела против Максименко сообщили агентству три источника, знакомые с ходом расследования. По их словам, показания против него дал Шенгелия, который якобы передал Максименко сумму в долларах, эквивалентную одному миллиону рублей, за возбуждение уголовного дела о краже у предпринимателя часов.

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Шенгелия был свидетелем в ряде уголовных дел в отношении известного криминального авторитета из Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) о рейдерском захвате зданий.

Предприниматель отказался подтвердить агентству информацию о возбуждении дела в отношении Максименко по его заявлению.

Адвокат Андрей Гривцов сообщил, что его не уведомляли официально о возбуждении нового дела в отношении его подзащитного.

Максименко был арестован 19 июля 2016 года вместе со своим заместителем Александром Ламоновым и первым замначальника Главного следственного управления СКР по Москве Денисом Никандровым. Они обвиняются в получении взятки от вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.