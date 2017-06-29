Бывшему начальнику УСБ СКР Максименко вменили еще одну взятку

В отношении бывшего главы Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко возбуждено еще одно уголовное дело по статье о взятке. Об этом стало известно во время заседания в Мосгорсуде, передает РИА Новости.

Следователь ФСБ попросил приобщить к материалам расследования, помимо прочих документов, постановление о возбуждении уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. В частично оглашенном документе в качестве взяткодателя фигурирует человек по фамилии Смычковский. Полностью фабула документа не зачитывалась.

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Также в рамках заседания было приобщено к судебным материалам постановление по делу о предполагаемой взятке Максименко от предпринимателя Бадри Шенгелия. Об этом эпизоде расследования стало известно ранее в мае.

По версии следствия, Максименко получил один миллион рублей за возбуждение дела против сотрудников уголовного розыска Петербурга. В рамках нового эпизода допрашиваются подчиненные обвиняемого, которых он отправлял в город с проверкой по делу о краже элитных часов Hublot у Шенгелия.

Максименко арестовали 19 июля 2016 года вместе с заместителем Александром Ламоновым и первым замначальника Главного следственного управления СКР по Москве Денисом Никандровым. Они обвиняются в получении взятки от вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.