Силовые структуры
 

Возможного посредника при подкупе следователей Шакро Молодым выпустили из СИЗО

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Захарий Калашов
Захарий Калашов

Предполагаемого посредника при подкупе высокопоставленных офицеров СКР криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодым) выпустили из изолятора. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщила пресс-секретарь Лефортовского райсуда столицы Екатерина Краснова, передает РИА Новости.

«Богородецкому изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на один месяц трое суток, а всего, с учётом срока содержания под стражей, до одного месяца 29 суток, то есть до 17 сентября 2017 года», — заявила она.

По версии следствия, бывший сотрудник полиции Богородецкий передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и получил его согласие. Виновным себя он не признает.

По делу о взятке проходят Калашов, бывший глава Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Ламонов и заместитель руководителя столичного следственного управления Денис Никандров.

Офицеры СКР были арестованы в июле 2016 года. Никто из них своей вины не признает. Ламонов даже обратился к главе государства с просьбой разобраться с делом.

По версии следствия, они получили 500 тысяч евро от криминального авторитета за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, который был арестован после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

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