Глава столичного управления СКР стал подозреваемым по делу Шакро Молодого

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Москве Александр Дрыманов стал подозреваемым по делу своего заместителя Дениса Никандрова, главным фигурантом которого является вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой). Об этом в понедельник, 4 сентября, источник в правоохранительных органах сообщил агентству городских новостей «Москва».

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«Дрыманов проходил по делу Никандрова свидетелем, однако сейчас статус его изменен, он стал подозреваемым», — сказал источник.

Агентство также отмечает, что показания на Дрыманова дал его заместитель Никандров.

Он вместе с бывшим главой Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его заместителем Ламоновым являются фигурантами дела о взятке. При этом ключевая фигура дела — вор в законе Шакро Молодой.

Как считает следствие, фигуранты получили 500 тысяч евро от криминального авторитета за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, арестованного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.