ФСБ сняла обвинения с предполагаемого посредника по делу Шакро Молодого

ФСБ сняла обвинения с Дениса Богородецкого — предполагаемого посредника при подкупе высокопоставленных офицеров Следственного комитета России (СКР) криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодым). Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Богородецкому оформили явку с повинной, а в статье о посредничестве (при передаче взятки) есть примечание, по которому человек освобождается от ответственности, если сообщает о преступлении», — пояснил собеседник агентства.

В настоящее время Богородецкий освобожден из-под домашнего ареста. По словам другого источника, обвинения сняты также и с бывшего сотрудника ГУБОП МВД России Евгения Суржикова. Собеседник агентства подтвердил, что оба события произошли в августе.

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По делу о взятке проходят Калашов, бывший глава Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и заместитель руководителя столичного следственного управления Денис Никандров.

По версии следствия, Суржиков, выполнявший роль главы службы безопасности Калашова, обратился к своему бывшему подчиненному по МВД Богородецкому, который в 2016 году занимал должность заместителя начальника УСБ СКР. Он передал предложение Ламонову, а тот уже подключил к решению вопроса Никандрова и Максименко.

Офицеры СКР были арестованы в июле 2016 года. По версии следствия, они получили 500 тысяч евро от криминального авторитета за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, который был арестован после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Никто из них своей вины не признает. Ламонов даже обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой разобраться с делом.

