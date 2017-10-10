Шакро Молодой опроверг обвинения в зале суда

Фигурант резонансного уголовного дела о вымогательстве денег у владелицы московского ресторана Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, отказался признавать вину. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Никулинского суда столицы.

«Обвинение понятно, вину не признаю», — заявил Калашов.

Адвокаты Шакро от комментариев отказались. Другой фигурант уголовного дела, Андрей Кочуйков, ответил на вопрос судьи о признании вины лаконичной фразой: «Это все равно, что предложить поменять сексуальную ориентацию».

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Как сообщает ТАСС, всего по делу проходят 14 человек в возрасте от 29 до 64 лет, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Следствием установлено, что обвиняемые входили в состав организованной группы, которая занималась вымогательствами у столичных предпринимателей. 14 декабря 2015 года они прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и под угрозой насилия и повреждения имущества стали вымогать у его владелицы 8 миллионов рублей. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

10 октября в ходе рассмотрения уголовного дела по существу было зачитано обвинительное заключение, в котором говорилось о том, что криминальный авторитет Шакро Молодой стал лидером преступного сообщества России после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). По версии следствия, именно он распределял между участниками организованных групп незаконно добытое имущество и деньги на основе распределенных ролей и субординации.