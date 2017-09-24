Фигурант дела о подкупе Шакро Молодым сотрудников СК начал давать показания

Бывший замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета Александр Ламонов начал сотрудничать со следствием и дал показания против своего прежнего руководителя Михаила Максименко. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает «Росбалт» со ссылкой на осведомленные источники.

Фигурант сообщил об обстоятельствах передачи денег за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, который был арестован как участник перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

По версии следствия, бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков, выполнявший роль главы службы безопасности вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), обратился к своему бывшему подчиненному по МВД Денису Богородецкому, который на тот момент работал с Ламоновым, с просьбой посодействовать выходу из СИЗО Итальянца. Ламонов поставил в известность главу УСБ СК Максименко, который подключил к решению этого вопроса замруководителя московского управления СК Дениса Никандрова. Он, по сведениям «Росбалта», также решился на сотрудничество и рассказал, что помог Итальянцу освободиться, но не за деньги, а по указанию Максименко, от которого зависела его карьера.

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«Максименко остался единственным из обвиняемых, кто не сотрудничает со следствием», — рассказал источник издания в правоохранительных органах. По его словам, обвиняемый молчит, ссылаясь на 51 статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя.

По мнению источников, Ламонову и Никандрову может быть смягчено обвинение после сделки со следствием с получения взятки на посредничество.

18 сентября стало известно, что от уголовной ответственности был освобожден Богородецкий, с которым была оформлена явка с повинной. Он был освобожден из-под домашнего ареста. Также обвинения сняли и с Суржикова.

Максименко, Ламонов и Никандров были арестованы в июле 2016 года. По версии следствия, они получили от Шакро Молодого 500 тысяч евро за освобождение Кочуйкова. Также Максименко вменяется еще несколько эпизодов взяточничества.