Бывшего генерала СКР нашли мертвым в колонии. Он отбывал срок за взятку в миллион долларов от главного вора России

Осужденного на 14 лет экс-генерала СКР Максименко нашли мертвым в колонии

В одной из колоний Нижегородской области обнаружен без признаков жизни бывший генерал-майор юстиции, руководивший управлением собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СКР), Михаил Максименко.

Он отбывал 14-летний срок, полученный за коррупцию.

Тело осужденного обнаружили в комнате для хранения вещей

По данным источника в правоохранительных органах, тело 50-летнего мужчины было найдено ранним утром во вторник, 21 ноября, в психиатрической больнице. Предположительно, экс-генерал «проходил там лечение после попытки суицида».

Утверждается, что Максименко совершил самоубийство. Спасти его не смогли, скорая помощь констатировала смерть.

Известно, что до перевода в нижегородскую колонию бывшего начальника УСБ СКР около шести лет содержали в одиночестве в самой плохой камере московского СИЗО «Лефортово» с обшарпанными стенами и холодной водой из крана. Руководство заявляло, что ему никак не могли найти соседа — никто из заключенных не подходил Максименко

Максименко был осужден в рамках громкого коррупционного дела

В 2018 году суд установил, что Максименко вместе с бывшим начальником столичного главка СКР генералом Александром Дрымановым и рядом других высокопоставленных сотрудников получили один миллион долларов от главного вора в законе России Захария Калашова (Шакро Молодого).

Сумма была передана за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), арестованного за перестрелку у московского ресторана на Рочдельской улице в декабре 2015 года. Она закончилась двойным убийством и резонансным уголовным процессом.

При этом следствие называло Максименко лидером преступной группы. Его приговорили к колонии строгого режима и штрафу в размере 165 миллионов рублей. Своей вины бывший генерал не признал.

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Другой фигурант дела был помилован и отправился на СВО

Один из фигурантов дела, бывший руководитель управления СКР по Центральному административному округу Москвы экс-полковник Алексей Крамаренко, был помилован президентом России и освобожден от отбытия десятилетнего срока за службу в зоне СВО.

Таким образом экс-офицер, проработавший 22 года в прокуратуре и следственной системе, намеревается вернуть себе звание. При этом в армии Крамаренко не служил из-за проблем со здоровьем.

Известно, что он провел на передовой уже пять месяцев в качестве рядового бойца Минобороны России, а в ноябре текущего года возглавил штурмовой отряд.