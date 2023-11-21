Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 21 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего генерала СКР нашли мертвым в колонии. Он отбывал срок за взятку в миллион долларов от главного вора России

Осужденного на 14 лет экс-генерала СКР Максименко нашли мертвым в колонии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В одной из колоний Нижегородской области обнаружен без признаков жизни бывший генерал-майор юстиции, руководивший управлением собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СКР), Михаил Максименко.

Он отбывал 14-летний срок, полученный за коррупцию.

Тело осужденного обнаружили в комнате для хранения вещей

По данным источника в правоохранительных органах, тело 50-летнего мужчины было найдено ранним утром во вторник, 21 ноября, в психиатрической больнице. Предположительно, экс-генерал «проходил там лечение после попытки суицида».

Утверждается, что Максименко совершил самоубийство. Спасти его не смогли, скорая помощь констатировала смерть.

Известно, что до перевода в нижегородскую колонию бывшего начальника УСБ СКР около шести лет содержали в одиночестве в самой плохой камере московского СИЗО «Лефортово» с обшарпанными стенами и холодной водой из крана. Руководство заявляло, что ему никак не могли найти соседа — никто из заключенных не подходил Максименко

Максименко был осужден в рамках громкого коррупционного дела

В 2018 году суд установил, что Максименко вместе с бывшим начальником столичного главка СКР генералом Александром Дрымановым и рядом других высокопоставленных сотрудников получили один миллион долларов от главного вора в законе России Захария Калашова (Шакро Молодого).

Материалы по теме:
«Генералы недоглядели или в доле были» Что стоит за громкими арестами в ФСБ
«Генералы недоглядели или в доле были»Что стоит за громкими арестами в ФСБ
20 апреля 2019
«Все московские воры связаны с ментами» Главный адвокат-решальщик в России задумал обмануть вора в законе. Но за авторитета вступилась ФСБ
«Все московские воры связаны с ментами»Главный адвокат-решальщик в России задумал обмануть вора в законе. Но за авторитета вступилась ФСБ
20 апреля 2020
Полковникам никто не пишет. Офицеры МВД и ФСБ потребовали миллион долларов у вора в законе. Как он отправил их в тюрьму?
Полковникам никто не пишет.Офицеры МВД и ФСБ потребовали миллион долларов у вора в законе. Как он отправил их в тюрьму?
22 апреля 2022

Сумма была передана за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), арестованного за перестрелку у московского ресторана на Рочдельской улице в декабре 2015 года. Она закончилась двойным убийством и резонансным уголовным процессом.

При этом следствие называло Максименко лидером преступной группы. Его приговорили к колонии строгого режима и штрафу в размере 165 миллионов рублей. Своей вины бывший генерал не признал.

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Другой фигурант дела был помилован и отправился на СВО

Один из фигурантов дела, бывший руководитель управления СКР по Центральному административному округу Москвы экс-полковник Алексей Крамаренко, был помилован президентом России и освобожден от отбытия десятилетнего срока за службу в зоне СВО.

Таким образом экс-офицер, проработавший 22 года в прокуратуре и следственной системе, намеревается вернуть себе звание. При этом в армии Крамаренко не служил из-за проблем со здоровьем.

Известно, что он провел на передовой уже пять месяцев в качестве рядового бойца Минобороны России, а в ноябре текущего года возглавил штурмовой отряд.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бизнес пожаловался на непредсказуемые сборы

      Замдиректора департамента Минприроды России арестовали за взятку

      Путин объяснил необходимость гуманитарных пауз в Газе

      Юбка Balenciaga в виде полотенца за 81 тысячу рублей стала мемом в сети

      Контрабандист раскрыл особенности перевозки мигрантов к финской границе. Почему беженцы едут в ЕС через Россию?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости