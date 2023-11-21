Осужденного экс-генерала СКР Максименко нашли без признаков жизни в СИЗО

Экс-глава УСБ СКР Максименко, осужденный на 14 лет, покончил с собой в СИЗО

В столичном СИЗО «Лефортово» обнаружен без признаков жизни бывший генерал-майор юстиции, руководивший управлением собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СКР), Михаил Максименко. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, тело было найдено ранним утром 21 ноября в комнате для хранения вещей.

Максименко отбывал 14-летний срок, полученный за коррупцию. Суд установил, что он вместе с бывшим начальником столичного главка СКР генералом Александром Дрымановым и рядом других высокопоставленных сотрудников ведомства получили один миллион долларов от вора в законе Шакро Молодого за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), арестованного за перестрелку у московского ресторана.

Один из фигурантов этого коррупционного дела, бывший руководитель управления СКР по Центральному административному округу Москвы экс-полковник Алексей Крамаренко, был помилован президентом России и освобожден от отбытия десятилетнего срока за службу в зоне специальной военной операции (СВО).

