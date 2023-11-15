Раскрыты подробности о службе в зоне СВО помилованного экс-полковника СКР

Адвокат Федулова: уехавший на СВО экс-полковник Крамаренко хочет вернуть звание

Бывший руководитель управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному административному округу Москвы экс-полковник Алексей Крамаренко, помилованный президентом России и освобожденный от отбытия десятилетнего срока за коррупцию, хочет вернуть звание в ходе своей службы в зоне специальной военной операции (СВО). Такие подробности изданию «Коммерсантъ» раскрыла его адвокат Елена Федулова.

По ее словам, Крамаренко болезненно воспринял лишение его специального звания полковника юстиции по приговору суда за получение взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Экс-офицер, проработавший 22 года в прокуратуре и следственной системе, считает звание заслуженным и хочет вернуть его своей службой в армейской системе.

Решение 50-летнего Крамаренко отправиться из колонии на передовую стало неожиданностью для его семьи. Прежде он рассчитывал на условно-досрочное освобождение, однако в июне его жена узнала, что он написал заявление о замене неотбытой части срока на участие в СВО и был помилован. При этом Крамаренко даже не служил в армии из-за проблем со здоровьем.

Он провел на передовой пять месяцев в качестве рядового бойца Минобороны, а сейчас возглавил штурмовой отряд.

В 2021 году Верховный суд России оставил в силе приговор Крамаренко и экс-главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, который получил 14 лет за коррупцию. Также по делу о взятке в один миллион долларов от Шакро Молодого отправили в колонию бывшего начальника столичного главка СКР генерала Александра Дрыманова.

Деньги, по версии следствия, были платой за освобождение из СИЗО другого криминального авторитета — Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного вора в законе, арестованного за перестрелку у московского ресторана.