Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:08, 13 ноября 2023Силовые структуры

Осужденный за взятку от вора в законе экс-полковник помилован и уехал на СВО

Адвокат: экс-полковник СКР Крамаренко помилован президентом и участвует в СВО
СюжетВоры в законе:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший руководитель управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному административному округу Москвы экс-полковник Алексей Крамаренко, осужденный на 10 лет колонии за получение взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), был помилован президентом России и участвует в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил адвокат Иван Миронов в своем Telegram-канале.

Юрист отметил, что в декабре Крамаренко должен вернуться домой.

В 2021 году Верховный суд России оставил в силе приговор ему и экс-главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, который получил 14 лет за коррупцию. Также по делу о взятке в один миллион долларов от Шакро Молодого отправили в колонию бывшего начальника столичного главка СКР генерала Александра Дрыманова.

Деньги, по версии следствия, были платой за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного вора в законе, арестованного за перестрелку у московского ресторана.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Самое загадочное преступление XX века близко к раскрытию. Что известно об угонщике самолета, который растворился в небе?

      В Депздраве Москвы заявили об отсутствии резкого роста госпитализаций с COVID-19

      Умерла старшая сестра Дональда Трампа

      На Украине заявили о планах укреплять сотрудничество с НАТО

      53-летняя невеста одного из богатейших людей в мире раскрыла секрет молодости

      США начали крупнейшее расследование по экспорту российской нефти в обход санкций

      Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой

      Норвежский депутат рассказал о проблемах с психикой после серии краж

      Медведев раскрыл объем выручки резидентов «Сколково» в 2023 году

      В МОК сделали заявление о решении по делу Валиевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости