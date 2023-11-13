Осужденный за взятку от вора в законе экс-полковник помилован и уехал на СВО

Адвокат: экс-полковник СКР Крамаренко помилован президентом и участвует в СВО

Бывший руководитель управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному административному округу Москвы экс-полковник Алексей Крамаренко, осужденный на 10 лет колонии за получение взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), был помилован президентом России и участвует в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил адвокат Иван Миронов в своем Telegram-канале.

Юрист отметил, что в декабре Крамаренко должен вернуться домой.

В 2021 году Верховный суд России оставил в силе приговор ему и экс-главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, который получил 14 лет за коррупцию. Также по делу о взятке в один миллион долларов от Шакро Молодого отправили в колонию бывшего начальника столичного главка СКР генерала Александра Дрыманова.

Деньги, по версии следствия, были платой за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного вора в законе, арестованного за перестрелку у московского ресторана.