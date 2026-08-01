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00:47, 1 августа 2026Россия

Раскрыта причина пожара на заводе в Татарстане

Причиной пожара на «Нижнекамскнефтехиме» стали внешние факторы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехима» возник из-за внешних факторов, его уже ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«По предварительной информации возгорание возникло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке, из-за внешних факторов», — говорится в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал.

В пресс-службе уточнили, что объекту был нанесен незначительный ущерб. Для расследования причин происшествия создали специальную комиссию.

О возгорании стало известно вечером 31 июля.

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