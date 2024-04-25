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17:35, 25 апреля 2024Экономика

Стало известно об особняке замминистра обороны на Рублевке за миллиард рублей

Shot: замглавы Минобороны Иванов жил в особняке на Рублевке стоимостью ₽1 млрд

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Арестованный замглавы Минобороны Тимур Иванов фактически проживал в особняке на Рублевке. О недвижимости замминистра обороны стало известно Telegram-каналу Shot из материалов дела.

В кадастре, как отмечают журналисты, владельцем коттеджа указана Российская Федерация. Владения чиновника в элитном районе оцениваются в миллиард рублей. Дом располагается в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2» в пяти километрах от МКАД и занимает порядка тысячи квадратных метров.

Снаружи дом обнесен трехметровым забором, экстерьер выполнен в английском стиле. На трех этажах разместились четыре спальни, пять ванных, три гостиные с камином и домашний кинотеатр. К дому примыкает терраса с зоной барбекю. Во дворе также оборудован гостевой домик площадью 445 квадратных метров и открытая веранда.

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Ранее СМИ сообщали, что Иванов также владеет городской усадьбой Волконской — фон Мекка постройки XIX века. Однако, как оказалось, дом записан на личного водителя его бывшей жены. По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, в подвале именно этого особняка обитал персонаж его романа «Мастер и Маргарита» — Мастер.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. По версии следствия, он в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. В частности, речь идет о строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

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      Виктория Клабукова
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