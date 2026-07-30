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07:58, 30 июля 2026 (обновлено: 07:59, 30 июля 2026)Экономика

Названы наиболее подешевевшие с начала года продукты

ТАСС: Стоимость свежих огурцов снизилась на 44% с начала года
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

С начала 2026 года в России зафиксировано значительное снижение цен на ряд продовольственных товаров. Об этом пишет ТАСС.

Наибольшее падение цены зафиксировано на свежие огурцы — она уменьшилась на 44,59 процента по состоянию на 27 июля. Также ощутимо подешевели свежие помидоры (–13,73 процента), сливочное масло (–6,67 процента), шлифованный рис (–3,34 процента) и твердые, полутвердые и мягкие сыры (–3,14% процента).

В молочной группе цены снизились следующим образом: молоко –2,93 процента, сметана –2,38 процента, творог –1,34 процента, кефир –0,84 процента. Кроме того, яйца потеряли в цене 0,63 процента, а вареная колбаса — 0,51 процента.

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