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09:02, 30 июля 2026 (обновлено: 09:04, 30 июля 2026)Экономика

Синоптик обозначила температуру воды в Черном и Азовском морях

Синоптик Колесниченко: Температура воды в Черном и Азовском морях достигает 26 градусов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Морская вода у берегов Краснодарского края прогрелась до 24–25 градусов — такие показатели зафиксированы сейчас как в Черном, так и в Азовском море. Об этом журналистам РИА Новости рассказала заместитель руководителя Краснодарского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

По ее словам, на текущий момент температура у побережья держится в диапазоне от 24 до 26 градусов. Специалист добавила, что вслед за прогнозируемым потеплением воздуха начнет прибавлять и вода. В ближайшие дни регион ждет по-настоящему знойная погода.

Колесниченко пояснила, что недавняя штормовая активность привела к перемешиванию водных слоев, однако заметного влияния на температуру моря это не оказало. Значимых осадков в предстоящий период синоптики не прогнозируют. Согласно расчетам, ближе к выходным столбики термометров могут подняться до 34–36 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что дождливая погода закончится в Москве в конце текущей недели.

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