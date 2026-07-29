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17:48, 29 июля 2026 (обновлено: 17:54, 29 июля 2026)Экономика

Москвичам назвали время окончания периода дождей

Синоптик Позднякова: Дождливая погода закончится в Москве в конце текущей недели
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Дождливая погода закончится в Москве в конце текущей недели, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В среду, 29 июля, ожидается сильный дождь с грозой. Осадки продлятся практически сутки. Уже в пятницу, 31 июля, погоду в регионе начнет определять периферия или гребень антициклона. Погода будет теплой, а осадков в этот день не ожидается.

Ранее желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного дождя. Предупреждение будет действовать с 18 часов среды, 29 июля, до 10 утра четверга, 30 июля.

30-градусная жара вернется в мегаполис в первых числах августа. В предстоящие выходные температура поднимется до отметки плюс 31, обойдется без осадков. В метеорологическом отношении уик-энд станет по-настоящему идеальным, уверены синоптики.

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