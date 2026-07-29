Москвичам назвали время окончания периода дождей

Синоптик Позднякова: Дождливая погода закончится в Москве в конце текущей недели

Дождливая погода закончится в Москве в конце текущей недели, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В среду, 29 июля, ожидается сильный дождь с грозой. Осадки продлятся практически сутки. Уже в пятницу, 31 июля, погоду в регионе начнет определять периферия или гребень антициклона. Погода будет теплой, а осадков в этот день не ожидается.

Ранее желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного дождя. Предупреждение будет действовать с 18 часов среды, 29 июля, до 10 утра четверга, 30 июля.

30-градусная жара вернется в мегаполис в первых числах августа. В предстоящие выходные температура поднимется до отметки плюс 31, обойдется без осадков. В метеорологическом отношении уик-энд станет по-настоящему идеальным, уверены синоптики.