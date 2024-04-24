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15:08, 24 апреля 2024Экономика

У булгаковского особняка замминистра обороны обнаружился неожиданный владелец

Дом замглавы МО Иванова в Чистом переулке записан на водителя его экс-жены
Тимур Иванов

Тимур Иванов . Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Особняк замминистра обороны России Тимура Иванова записан на личного водителя его бывшей жены. О неожиданном владельце исторического здания в центре Москвы пишет Telegram-канал Baza.

Подробности регистрации дорогостоящего жилья выяснились во время допроса. Следователи обнаружили, что дом принадлежит компании «Дворянское гнездо», а по документам числится на водителе семьи Иванова. Мужчина рассказал, что работает на этой должности уже 12 лет. У особняка в Чистом переулке он забирал детей чиновника и его второй супруги Светланы Захаровой. С самим Ивановым, однако, он ни разу не контактировал. В последний раз замглавы оборонного ведомства он видел около года назад.

Как сообщали СМИ, Иванов владеет городской усадьбой Волконской — фон Мекка постройки XIX века. По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, в подвале именно этого особняка обитал персонаж его романа «Мастер и Маргарита» — Мастер.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был арестован вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. По версии следствия, он в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. В частности, речь идет о строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

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      Виктория Клабукова
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