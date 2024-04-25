Раскрыты подробности заседания суда по аресту замглавы Минобороны России

Меркачева: заседание суда по аресту замглавы МО Иванова было назначено на 7:05

Начало событий в новости Стало известно об особняке замминистра обороны на Рублевке за миллиард рублей

Состоявшееся 24 апреля судебное заседание по рассмотрению ходатайства об аресте замминистра обороны России Тимура Иванова было назначено на 7:05 утра. Подробности заседания раскрыла член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Басманный суд Москвы, как и все остальные суды России, начинает работу с 9:00. Тем не менее к назначенному времени к зданию суда пришли адвокаты замглавы Минобороны, но дверь оказалась закрыта, а пристав отказался им открывать ее.

«В итоге была целая спецоперация по проникновению внутрь. Заседание началось из-за этого с задержкой — около 8:00», — отметила Меркачева. Она высказала недоумение тем, что заседание было назначено на столь раннее время. «Надо бы сделать работу суда круглосуточной», — добавила она.

В 8:30 судья огласил решение, согласно которому Иванова заключили под стражу до 23 июня, рассказал ранее его адвокат Денис Балуев. Перед судебным заседанием его подзащитному было предъявлено обвинение в получении взятки — это произошло ранним утром 24 апреля — «еще затемно».

Иванов проживал в особняке на Рублевке стоимостью миллиард рублей. Дом располагается в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2» в пяти километрах от МКАД и занимает порядка тысячи квадратных метров.

По версии следствия, он в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. В частности, речь идет о строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.