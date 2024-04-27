Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС. Что еще нашли в декларациях обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны?

За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 квадратов и раритетный ЗиС

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, за время своей карьеры в министерстве приобрел вместе с женой жилой дом площадью более 1500 квадратных метров, а также раритетный ЗиС. Об этом стало известно из деклараций за 2016 — 2019 годы.

Иванов с женой ежегодно покупали новый транспорт

Из документов в открытом доступе следует, что Иванов вместе с супругой ежегодно приобретали новый автомобиль или мотоцикл. Так, в 2016 году семье принадлежали девять транспортных средств, к 2019 году их число увеличилось до двенадцати.

В коллекции замминистра обороны были такие машины, как Chevrolet Suburban и ЗиС-110 (лимузин, был приобретен в 2019 году, находится ли сейчас в собственности — неизвестно), стоимость которого оценивается в 11-18 миллионов рублей.

В собственности бывшей жены Иванова Светланы Захаровой с 2016 года числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.

У ребенка Иванова есть квартира в Мексике в 350 «квадратов»

Дом на 1,5 тысячи квадратных метров семья замминистра приобрела в 2019 году. Точной информации о том, на кого оформлена недвижимость, нет, но, предположительно, ей владеет именно супруга замминистра. Сам Иванов имеет лишь долю в квартире площадью 44,2 квадратных метра, также у него в пользовании находится квартира площадью 300 квадратных метров.

Недвижимость есть и у ребенка Тимура Иванова, по документам, за ним числится квартира в Мексике площадью 350 квадратных метров.

Доходы жены Иванова были в разы выше мужа

В 2016 году Тимур Иванов был самым обеспеченным среди заместителей главы Минобороны. Однако с тех пор его доходы росли относительно медленно: он задекларировал 14,2 миллиона рублей в 2016-м, 11,4 миллиона рублей — в 2017-м, 13,5 миллиона рублей — в 2018-м и 14,5 миллиона рублей — в 2019-м годах.

При этом супруга Иванова задекларировала доходы в разы выше мужа. В 2016 году она заработала 55,4 миллиона рублей, в 2017-м — 7,3 миллиона рублей, в 2018 году — 123,1 миллиона рублей (что в 17 раз превышает доходы в предыдущий год), в 2019-м — 8,3 миллиона рублей.

Иванов тратит полмиллиона рублей на одного адвоката

Как стало известно ранее, Иванов тратит минимум полмиллиона рублей на услуги одного своего адвоката.

Сейчас его защищают три адвоката — Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. Цена на услуги первого из них начинается от 500 тысяч рублей на стадии предварительного следствия. Гонорар остальных защитников, по данным источников, также не уступает Балуеву, который заявил о намерении предложить суду залог за освобождение Иванова из СИЗО.

Защита обжаловала заключение Иванова под стражу. Балуев отметил, что адвокаты просят избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы — домашний арест либо запрет определенных действий. Адвокаты также оспаривают арест банковских счетов замминистра и его семьи, наложенный Басманным судом Москвы.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Мужчине предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.