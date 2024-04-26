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13:10, 26 апреля 2024Силовые структуры

Адвокат заявил о готовности внести залог за свободу замглавы Минобороны России

Адвокат Балуев: защита предложит залог за освобождение Иванова из СИЗО
СюжетМинобороны:
Начало событий в новости Адвокаты обжалуют арест счетов замглавы Минобороны России и его семьи
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Защита намерена предложить суду залог за освобождение из СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Денис Балуев.

По его словам, сумма залога пока не определена. Ближе к заседанию Мосгорсуда, который рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение об аресте замминистра, залог будет внесен на депозит.

Ранее 26 апреля стало известно, что защита обжаловала заключение Иванова под стражу. Балуев отметил, что адвокаты просят избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы — домашний арест либо запрет определенных действий.

Адвокаты также оспаривают арест банковских счетов замминистра и его семьи.

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на имущество, активы и счета Иванова, а также материальные ценности, зарегистрированные на его жен и детей. Заседание состоялось без представителей защиты.

Следствие устанавливает причастность Иванова к другим должностным преступлениям. Поэтому дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки.

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      Любовь Ширижик
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