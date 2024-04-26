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09:49, 26 апреля 2024Силовые структуры

Адвокаты попросили освободить замглавы Минобороны Иванова из СИЗО

Защита обжаловала арест замглавы МО Иванова и просит освободить его из СИЗО
Начало событий в новости Стало известно о возможной причастности Тимура Иванова к другим преступлениям

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Адвокаты подали апелляционную жалобу на арест замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщил один из его защитников Денис Балуев.

По его словам, защита просит Мосгорсуд освободить Иванова из СИЗО, избрав ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Адвокаты ранее предлагали поместить замминистра под домашний арест либо наложить на него запрет определенных действий.

Ранее 26 апреля сообщалось, что следствие устанавливает причастность Иванова к другим должностным преступлениям. Поэтому дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки.

Замминистра задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Иванов свою вину не признает.

24 апреля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления Минобороны пока не поступало.

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      Любовь Ширижик
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