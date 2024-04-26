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09:25, 26 апреля 2024Силовые структуры

Стало известно о возможной причастности Тимура Иванова к другим преступлениям

ТАСС: в деле Иванова могут появиться новые эпизоды противоправной деятельности

Кадр: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Следствие устанавливает причастность заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, к возможным иным должностным преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иванова проверят на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности, повлекшим ущерб. Поэтому дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки.

Ранее источник рассказал, что в деле замминистра обороны могут появиться новые фигуранты.

Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Иванов свою вину не признает.

24 апреля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления Минобороны пока не поступало.

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      Екатерина Кашурникова
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