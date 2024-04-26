Стало известно о возможном увеличении числа фигурантов дела Тимура Иванова

В деле замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты

В деле замминистра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки, могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Не исключено, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты», — заявил он.

Ранее стало известно, что по делу Иванова проходят новые обыски. Где именно — не уточняется.

Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Иванов свою вину не признает.

Вечером 24 апреля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления Минобороны пока не поступало.