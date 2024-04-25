Стало известно о новых обысках по делу Иванова

РИА Новости: новые обыски проходят по делу замминистра обороны Тимура Иванова

Новые обыски проходят по делу замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщили РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — сказал собеседник агентства, не уточнив мест проведения обысков.

25 апреля политолог Сергей Марков выдвинул версию, что к аресту Иванова привела его борьба с первым заместителем начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба генералом Владимиром Алексеевым.