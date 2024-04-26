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13:30, 26 апреля 2024Силовые структуры

Защита попросит о передаче дела замглавы Минобороны России военному следствию

«Ъ»: защита настаивает на передаче дела Иванова военным следователям
Начало событий в новости Адвокат заявил о готовности внести залог за свободу замглавы Минобороны России

Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

Защита будет добиваться передачи уголовного дела замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, для дальнейшего расследования в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По закону преступления, совершенные военнослужащими, находятся в компетенции военных следователей. Однако делом Иванова занимаются сотрудники центрального аппарата Следственного комитета при оперативном сопровождении военной контрразведки ФСБ.

Адвокаты намерены предложить суду залог за освобождение Иванова из СИЗО. Впрочем его сумма пока не определена. Ближе к заседанию Мосгорсуда, который рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение об аресте замминистра, залог будет внесен на депозит.

Ранее 26 апреля стало известно, что защита обжаловала заключение Иванова под стражу. Отмечалось, что адвокаты просят избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, — домашний арест либо запрет определенных действий.

Адвокаты также оспаривают арест банковских счетов замминистра и его семьи.

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      Любовь Ширижик
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