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17:21, 26 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма гонорара адвокатов замглавы Минобороны России

Замминистра обороны Иванов тратит минимум 500 тыс. рублей на услуги адвоката

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Заместитель министра обороны Тимур Иванов тратит минимум полмиллиона рублей на услуги одного своего адвоката. Сумму гонорара его защитников раскрыл Пятый канал.

По данным издания, сейчас у замглавы Минобороны России три адвоката — Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. Цена на услуги первого из них начинается от 500 тысяч рублей на стадии предварительного следствия. Гонорар остальных защитников, по данным источников РЕН ТВ, также не уступает Балуеву.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.

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      Олеся Мицкевич
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