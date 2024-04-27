У обвиняемого во взятках замминистра обороны нашли дом в 1500 «квадратов»

За карьеру в МО Иванов с женой купили дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, которому предъявили обвинение во взяточничестве, за время своей карьеры в министерстве приобрел вместе с женой жилой дом площадью более 1500 квадратных метров, а также раритетный ЗиС. Об этом стало известно РИА Новости после изучения данных из деклараций за 2016 — 2019 годы.

Информация о доходах чиновника на период с 2021 года по настоящий день является закрытой, поскольку в 2021 году вступил в силу закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил, которые участвовали в борьбе с терроризмом, а также сотрудников органов внешней разведки — участников спецопераций и бойцов Росгвардии. Из-за этого их данные перестали публиковать в открытом доступе. Кроме того, в 2023 году антикоррупционные декларации ушли из открытого доступа в связи с проведением спецоперации (СВО) на Украине.

После изучения документов в открытом доступе выяснилось, что Тимур Иванов вместе с женой ежегодно приобретали новый автомобиль или мотоцикл: в 2016 году семье принадлежали девять транспортных средств, к 2019 году их число увеличилось до двенадцати. В коллекции замминистра обороны были такие машины, как Chevrolet Suburban и ЗиС-110 (лимузин, был приобретен в 2019 году, находится ли сейчас в собственности — неизвестно), стоимость которого оценивается в 11-18 миллионов рублей.

В собственности бывшей жены Иванова Светланы Захаровой с 2016 года числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.

Дом на 1,5 тысячи квадратных метров семья купила в 2019 году.