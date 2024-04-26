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13:55, 26 апреля 2024Экономика

Квартиру бывшей жены экс-замглавы Минобороны выставили на продажу

Квартиру бывшей жены Тимура Иванова выставили на продажу за 500 млн рублей

Кадр: Telegram-канал Mash

Квартиру бывшей супруги экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова в центре Москвы выставили на продажу в день его задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

За покупку элитного объекта в «Доме искусств» на Поварской улице с барельефами, колоннами и эркерами попросили 500 миллионов рублей. Площадь лота — 317 квадратных метров. В квартире обустроены три спальни, для каждой из которых есть своя ванная комната и гардеробная, гостиная, столовая, кухня, кабинет, отдельная комната для одежды, постирочная и помещение для персонала. Интерьер выполнен преимущественно в белом и коричневом тонах, многие предметы мебели сделаны из дерева. Одной из особенностей объекта являются потолки высотой четыре метра.

Местонахождение владелицы недвижимости в данный момент неизвестно. По информации канала, во время избрания меры пресечения Тимур Иванов просил отправить его под домашний арест — либо в загородный дом, либо в вышеуказанную квартиру, однако 23 апреля от нее уже решили избавиться.

Заместителя министра обороны задержали вечером вторника, 23 апреля. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил его от должности. Следствие считает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в ходе проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Свою вину он не признает.

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      Полина Кислицына
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