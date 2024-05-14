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10:29, 14 мая 2024Силовые структуры

СКР подтвердил возбуждение дела против главного кадровика Минобороны

СК: главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова подозревают в получении взятки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение дела против начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Против Кузнецова возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России, Кузнецов получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Во время обысков у него изъяли 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

Отмечается, что главный кадровик Минобороны арестован.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.

23 апреля на рабочем месте был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение. Мужчина вину не признал.

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      Екатерина Кашурникова
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