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10:34, 14 мая 2024Силовые структуры

В СК раскрыли фабулу дела главного кадровика Минобороны

СК: Кузнецов получил взятку от коммерсантов за действие в их пользу
Начало событий в новости СКР подтвердил возбуждение дела против главного кадровика Минобороны

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу, в 2021-2023 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов являлся начальником восьмого управления Генерального штаба. Во время обысков в его доме правоохранители обнаружили более 100 миллионов рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

Кузнецов был арестован утром 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии.

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      Анна Габай
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