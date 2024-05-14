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10:33, 14 мая 2024Силовые структуры

Дома у главного кадровика Минобороны России нашли более 100 миллионов рублей

Дома у главного кадровика Минобороны России Кузнецова нашли 100 млн рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Во время обысков правоохранители нашли дома у начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова более 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По месту фактического проживания и регистрации Кузнецова также обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

О его аресте стало известно утром 14 мая. Кузнецов обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год задержанный получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. Ранее он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.

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