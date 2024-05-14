Главному кадровику Минобороны России Кузнецову предъявлено обвинение

Суд предъявил обвинение в получении взятки генералу Кузнецову

Начальнику Главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову предъявлено обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-ый Гарнизонный военный суд, который арестовал генерала.

Кузнецов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»).

Об аресте начальника Главного управления кадров Минобороны стало известно утром 14 мая. Во время обыском у него дома нашли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год задержанный получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.