Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:00, 14 мая 2024Силовые структуры

Главному кадровику Минобороны России Кузнецову предъявлено обвинение

Суд предъявил обвинение в получении взятки генералу Кузнецову
Начало событий в новости Суд арестовал тезку главного кадровика Минобороны России
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Начальнику Главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову предъявлено обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-ый Гарнизонный военный суд, который арестовал генерала.

Кузнецов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»).

Об аресте начальника Главного управления кадров Минобороны стало известно утром 14 мая. Во время обыском у него дома нашли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год задержанный получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Путин перевел Патрушева и тульского губернатора Дюмина в Администрацию президента. Какие еще перестановки там произошли?

      Подполье сообщило об уничтожении группы ВСУ по управлению БПЛА

      В России захотели ограничить ввоз цветов из недружественных стран

      Туристки устроили драку возле ночного клуба на курорте Европы и попали на видео

      Главному кадровику Минобороны России Кузнецову предъявлено обвинение

      Генштаб ВСУ сообщил о потере позиций в селе Лукьянцы Харьковской области

      Стало известно о деятельности Ямпольской в должности советника президента

      Стали известны личности прикрывавших взрыв «Северных потоков» украинцев

      В Кремле не нашли рисков дезорганизации в армии после перестановок в Минобороны

      Илон Маск сорвал разработку дешевого электромобиля Tesla

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше