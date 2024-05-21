Переоформленные машины и мотоцикл замминистра обороны Иванова арестовали

Суд арестовал люксовые авто и мотоцикл замминистра обороны Тимура Иванова

Суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, которые принадлежали заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

Под арест попали немецкий минивэн Mercedes-Benz V-класса, американский внедорожник Chevrolet Suburban, а также мотоцикл MV Agusta.

В 2019 году машины были указаны в декларации Иванова, но спустя четыре года они перешли его жене. Мотоцикл Иванов переоформил на отца в 2022 году.

Замминистра обороны был задержан 23 апреля на рабочем месте. Ему вменяется статья 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По данным следствия, речь идет о миллиарде рублей. Вину Иванов не признает.