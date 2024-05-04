Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:54, 4 мая 2024Ценности

Стала известна судьба двух автомобилей арестованного замминистра обороны Иванова

Chevrolet и Mercedes арестованного замминистра обороны Иванова перешли экс-жене

Фото: Надежда Чичерова / РИА Новости

Стала известна судьба двух автомобилей заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об американском внедорожнике Chevrolet Suburban и немецком минивэне Mercedes-Benz V-класса. Так, оба транспортных средства перешли экс-жене Иванова Светлане Ивановой в феврале 2023 года — на тот момент супруги уже оформили развод.

Отмечается, что стоимость упомянутого Chevrolet 2017 года выпуска, по данным интернет-ресурсов «Авто.ру» и «Авито», составляет 4,5 миллиона рублей, а 2013 года выпуска — от 16 миллионов рублей. В свою очередь, указанная марка Mercedes 2023 года выпуска оценивается в сумму от 15 миллионов рублей.

В апреле также стало известно, что Иванов переоформил спортивный мотоцикл MV Agusta на отца.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Генералу предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом. Чем российские военные научились уничтожать американские снаряды?

      Стала известна судьба двух автомобилей арестованного замминистра обороны Иванова

      Бой Бетербиева с Биволом перенесли

      В Крыму ищут пропавших в открытом море солдат-срочников

      Ночью в Харькове прогремели взрывы

      Готов окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

      Испанский министр заподозрил аргентинского президента в употреблении веществ

      Стало известно об ударе российских военных по складу ВСУ

      Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США

      Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе. Что может грозить Израилю?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше