Стала известна судьба двух автомобилей арестованного замминистра обороны Иванова

Chevrolet и Mercedes арестованного замминистра обороны Иванова перешли экс-жене

Стала известна судьба двух автомобилей заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об американском внедорожнике Chevrolet Suburban и немецком минивэне Mercedes-Benz V-класса. Так, оба транспортных средства перешли экс-жене Иванова Светлане Ивановой в феврале 2023 года — на тот момент супруги уже оформили развод.

Отмечается, что стоимость упомянутого Chevrolet 2017 года выпуска, по данным интернет-ресурсов «Авто.ру» и «Авито», составляет 4,5 миллиона рублей, а 2013 года выпуска — от 16 миллионов рублей. В свою очередь, указанная марка Mercedes 2023 года выпуска оценивается в сумму от 15 миллионов рублей.

В апреле также стало известно, что Иванов переоформил спортивный мотоцикл MV Agusta на отца.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Генералу предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.